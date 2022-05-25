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美光台中廠今年導入EUV 續增加台灣工作機會

2022/5/25 13:50
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（中央社記者張建中新竹25日電）美光（Micron）積極投資台灣，目前在台灣員工人數達1萬人，未來將持續增加工作機會，美光總裁暨執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）表示，台中廠今年將導入EUV。

美光資深副總裁暨策略長摩爾（David Moore）今天在台北國際電腦展線上論壇分享記憶體產業趨勢，梅羅特拉同時說明美光在台灣的營運進展。

梅羅特拉表示，台灣擁有世界上最先進的邏輯和動態隨機存取記憶體（DRAM）半導體技術，美光在台灣創建DRAM卓越製造中心，是先進的半導體製造生態系統，並部署由人工智慧自動化驅動的智慧製造系統，有助於生產營運和高質量。

梅羅特拉指出，美光的台中廠預計今年導入極紫外光（EUV），是美光持續成長與對台灣承諾的新里程碑。目前美光在台灣員工人數達1萬人，未來將持續增加工作機會。

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美光團隊積極參與台灣社區，梅羅特拉表示，美光80%的台灣團隊成員捐助過當地的慈善機構，自2014以來，美光基金會已向台灣社區捐增超過370萬美元，致力於推動大學教育和研究合作夥伴關係。

摩爾則宣布，創投團隊美光創投（Micron Venture）將注資第2輪基金2億美元於扶植深度技術領域的新創公司，為彰顯美光追求多元平等包容的承諾，第2階段基金將有20%的投資資本鎖定由女性及其他少數族群所領導的新創公司。（編輯：蘇志宗）1110525

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