櫃買中心截至24日統計 上櫃公司股利發放金額1673億

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（中央社記者韓婷婷台北25日電）根據櫃買中心統計，截至5月24日止，796家上櫃公司中，有565家配發現金股利，合計總發放金額新台幣1673億元，以24日價格換算平均現金股利殖利率為3.59%。

根據統計，去年盈餘每股配發現金股利10元以上的有34家，5元至10元的有68家，2元至5元的有187家，合計配發2元以上的公司共有289家。

另外，現金殖利率大於10%以上的有17家，介於5%至10%的有222家，2%至5%間的有235家，合計2%以上共有474家。

股票成交量值表現看，111年截至5月24日止，上櫃股票日均值為655.27億元，興櫃一般板股票日均值為34.85億元。

5月份統計至24日止，外資持有上櫃股票的市值占全市場市值比例為18.75%，外資買賣上櫃股票占全市場比例為20.06%。

外資今年以來僅3月份買超上櫃股票37.44億，其餘月份均為賣超，其中5月截至24日已賣超319.62億元。（編輯：潘羿菁）1110525