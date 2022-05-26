華航已載運逾1億劑疫苗 營運貨運為主、規劃客運增班

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（中央社記者賴言曦台北26日電）華航今天召開111年度股東常會，董事長謝世謙表示，全球貨運市場在海運塞港、缺櫃等情況未改善下，航空貨運仍將是營收成長的主力；隨各國疫情趨緩及邊境管制鬆綁，華航全面規劃各航線增班。

謝世謙表示，華航以「貨運為主、客運為輔」的經營方針，除寫下貨運營收歷史紀錄，更維繫台灣產業及經濟脈動，也全力協助全球防疫工作，迄今已載運超過1億劑COVID-19疫苗。

貨運布局方面，謝世謙表示，華航目前已交付4架777F貨機並持續引進，預計今年第4季全貨機機隊將增至23架規模；另新購4架777F貨機也將自2023年開始陸續到位，2024年交付完畢，屆時將以領先國籍業者的貨機機隊規模及綿密航網優勢，持續提升獲利能力。

謝世謙指出，展望今年客運市場，華航積極為旅運需求布局準備，隨著各國疫情趨緩及邊境管制陸續鬆綁，華航全面規劃各航線增班，將配合政府開放程度，機動調整客運班次；以A321neo新機優化區域航線產品，並爭取高收益的3、4航權客源，迎接市場及旅客期待。

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展望後市，謝世謙指出，全球經濟逐步復甦，在後疫情時代仍存在許多不確定性，面對嚴峻的疫情環境及快速變化的市場挑戰，以及航空燃油價格上升等情況，華航經營團隊將保持謹慎態度，因時制宜靈活應變，動態調整客貨運銷售計畫，發揮貨運營運優勢，全面掌握利基市場。

華航股東會今天除承認各項財務決算表冊外，並通過每股配發新台幣約0.836元現金股利。（編輯：張良知）1110526