華航：票價難恢復疫前水準 波音沒有強銷飛機

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（中央社記者賴言曦台北26日電）華航今天召開股東會，有小股東關心，傳出波音強銷飛機給華航，「希望華航抵抗壓力」；華航董事長謝世謙回應，沒有波音強銷787飛機這件事情，公司會購買適合華航的飛機。

謝世謙也指出，目前華航區域線廣體飛機以330為主，而330預計到2027年汰除，因此正在評估購入廣體機，而空中巴士及波音的廣體機都還在評估中，沒有強銷的問題。

至於未來機票票價方面，謝世謙表示，現在航空票價跟疫情前相比已漲30%至40%，解封後要看目的地國家的防疫規定限制，如果一班飛機300個座位卻只能坐一半，在計算運行成本及當前油價位處高檔下，票價預料不會低。

至於漲幅程度，華航主管表示，由於目前油料成本高，航空燃料每桶來到140美元，因此票價想恢復到疫情前水準機會低，預期消費者也已有心理準備，基本上還是會依據解封後市場機制來訂定適當票價。

另外，解封後會不會影響今年獲利，航空貨運高獲利是否結束；謝世謙回應，言之過早，屆時要視航空燃油價格及客運收入而定。（編輯：楊凱翔）1110526