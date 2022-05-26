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外資調節金融股、台積電 布局面板股

2022/5/26 18:21
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（中央社記者江明晏台北26日電）台股今天下跌135.2點，收在15968.83點，回吐前一天漲幅，再破「萬六」關卡，其中外資及陸資賣超118.5億元，賣超前3名為玉山金、元大金、台積電，逆勢買超則有面板股群創、友達等。

台股今天跌135.2點，收在15968.83點，成交值新台幣2213.04億元。三大法人同步賣超，合計賣超146.37億元。自營商賣超13.67億元，投信賣超14.2億元，外資及陸資賣超118.5億元。

外資賣超前10名個股，第一名為玉山金，賣超逾4.1萬張，其次依序為元大金、台積電、國泰智能電動車、新光金、富邦金、國泰金、欣興、開發金、長榮航。顯示除了台積電、欣興等電子股外，金融股、航空成為外資調節重點。

外資買超排行中，第一名為群創，買超逾1.1萬張，其次依序為聯電、友達、永豐金、陽明、合庫金、慧洋-KY、華新、遠傳、臻鼎-KY。顯示部分電子股、金融股、航運股仍受到外資青睞，電信股如遠傳、台灣大也有陸續外資買超。（編輯：趙蔚蘭）1110526

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