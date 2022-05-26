金屬中心執行長林秋豐違法兼職年收500萬 經部檢討人事等規範

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（中央社記者曾智怡台北26日電）媒體報導，「金屬工業研究發展中心」執行長林秋豐除涉違法兼職，監察院要求經濟部檢討改善兼職、獎金漏洞。經濟部表示，尊重監院調查，後續將依調查報告，檢討金屬中心人事、營運目標標準、獎金發放等相關規範。

媒體報導，林秋豐去年被爆長期占據屏科大教授職缺，違法兼任年薪近500萬的經濟部轄下財團法人「金屬工業研究發展中心」執行長與大強鋼鐵董事長，事發後火速辭去屏科大教職；監察院介入調查則發現他長年違法「兼職再兼職」，日前提案通過糾正國立屏東科技大學。

報導更指出，林秋豐另在金屬中心以不合法名目領取高額獎金，監委調查報告認為，金屬中心受政府重視，投入大量預算經費執行政府政策，卻遭指有降低目標盈餘、私設獎金等情事，經濟部實應重新檢視所屬事業，其營收來源過半以上承接政府時，獎金發放比率是否妥適。

對此，經濟部透過新聞稿表示，尊重監察委員調查結果，也會就報告內容持續檢視金屬中心相關規定，並針對發放獎金辦法、設定營運目標標準以及兼職規範做出3點說明。

第一，金屬中心過去曾有「營運獎金試行辦法」及「激勵獎金發放作業規定」，但因兩項規定都沒有報部核定，因此分別於2020年2月5日及2021年3月24日廢止，相關程序確有瑕疵，經濟部已發函要求金屬中心檢討改正，並重新補正相關獎金辦法程序。

第二，有關是否有刻意降低盈餘目標，金屬中心在2006年時，目標盈餘約2000萬元，至2016年時，確實成長到年度目標為4000萬元；後續由於金屬中心配合產業區域平衡政策目標，於南部建置「經濟部傳統產業創新加值中心」，因此增加相關攤提折舊及營運費用，才將2017、2018年的盈餘目標再降回2500萬元。

經濟部已督促金屬中心逐年提升盈餘目標至3500萬元，預計2023年可望重新回復為4000萬元，後續將責請公部門董事於董事會中，確切檢討金屬中心的目標盈餘訂定合理性。

第三，關於兼職一事，雖然林秋豐已自屏科大離職，但若教育部或屏科大認定仍有違反「公立學校專任教師兼職處理原則」及「軍公教人員兼職費支給表」相關規定，經濟部將依規定，與教育部洽商後續追繳兼職費及車馬費。

經濟部強調，尊重監院相關調查，經濟部雖非監委糾正對象，但後續將依照調查報告，檢討金屬中心的人事、獎金等相關規範。（編輯：潘羿菁）1110526