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疫情陣痛期 漢來美食穩陣腳續展店

2022/5/26 18:30
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（中央社記者江明晏台北26日電）2022年第2季開始，國內進入與病毒共存的陣痛期，持續衝擊餐飲業，漢來美食表示，更加意識到多元發展與數位轉型對營運的必要性，今年展店持續，預計第3季在高雄開出中菜新品牌。

漢來美食今天上午召開111年股東常會，通過民國110年度盈餘分派案承認案，發放每股現金股利3元，以110年每股盈餘2.01元來看，配發率達149.3%。

漢來美食表示，過去3年股利連續配7元，配發率均維持90%以上，2021年隨著疫情的進程反覆，挑戰餐飲業者經營能力，漢來美食品牌眾多、規模龐大，衝擊尤甚，所幸在基礎堅實及積極努力下，仍穩住獲利。

2022年第2季開始，國內進入與病毒共存的陣痛期，民眾因自主防疫觀念強，為減少感染機會大幅縮減餐廳用餐活動，經統計減幅超過4成。漢來美食在營運上持續以滾動式調整回應顧客的需求，除拓展各式通路，官網也全面推出所有餐系的線上訂餐服務，疫情期間今年的端粽銷售也交出突破紀錄的佳績。

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疫情洗禮，漢來美食表示，更加意識到多元發展與數位轉型對營運的必要性。包括品牌的布局調整、資源重分配、開發電商市場、持續研發優化產品等，透過全面性的檢視與評估，將現有系統整合，使內部資源從餐廳內外場到財務、採購、行銷達到最佳化。

漢來美食表示，今年的展店規劃也同樣沒有停下腳步，預計第3季在高雄開出中菜新品牌「溜溜酸菜魚專賣店」。（編輯：趙蔚蘭）1110526

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