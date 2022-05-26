台大中信兒家中心10週年 引導國中小兒童正向生活

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（中央社記者蘇思云台北26日電）台大中信兒家研究中心今天舉行10週年記者會，並發表PILOT課程研究成果報告。研究發現，透過PILOT課程可強化兒少心理素質，降低成癮問題，引導國中小兒童更有正向生活的能力。

中國信託慈善基金會（中信慈善基金會）2012年5月跟國立台灣大學共同成立台大中信兒少暨家庭研究中心（台大中信兒家研究中心），今天舉行10週年成果記者會。台大校長管中閔透過視訊方式，前台大校長李嗣涔、中信慈善基金會董事長辜仲諒都親自出席。

管中閔透過視訊致詞時表示，感謝李嗣涔當年促成此事，關心兒少身心健康議題，台大中信兒家研究中心是兒少議題的智庫，也實踐聯合國永續發展目標SDGs跟台大實踐大學社會責任（USR）的精神，在倡導兒少權益上扮演關鍵角色。

辜仲諒致詞時表示，感謝許多專家學者協助，把國外PILOT教材內容本土化，更適合台灣在地中小學生使用，小孩是國家未來的主人翁，透過教材希望教小孩如何社交、如何管理好情緒以及保有熱誠，中信慈善基金會過去也投入反毒，支持棒球隊、電競，都是希望人找到熱情後，全心投入就會很快樂。

辜仲諒也說，透過台灣大學研究，為孩子找到最具防護力的有效教材，讓學校師長與父母們都懂得如何開導、化解孩子可能遇到的校園霸凌、3C產品與藥物成癮問題。

台大中信兒家研究中心主任馮燕表示，中心積極發揮影響力，像是社會影響力部分，進行人才培育、學術論文出版、建立兒少及家庭資料庫，積極參與國際組織提升國際能見度，也倡議性侵害犯罪防治法修法、推動「PILOT正向人際及生活能力訓練課程」（PILOT課程）等。

馮燕指出，在2021年到2022年基隆市「PILOT正能訓練研究案」的研究成果發現，上過PILOT課程的學生在青少年復原力、生活技能成效（指社交能力、拒絕毒品誘惑、情緒調節、認知調適等面對生活挑戰的能力）、幸福感、同儕衝突解決能力、憂鬱程度與網路成癮6項指標上，都比沒上過PILOT課程的學生有較好表現。

馮燕表示，目前已有130個單位跟台大中信兒家研究中心索取PILOT教材，共3萬8401位學生受益。

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現場也邀請使用教材的老師與同學分享經驗。台北市私立衛理女中老師陳雯蕙表示，教材很生活化，讓剛升國中的孩子可以應用在適應環境、課業跟同學溝通上，也有助於學生跟家長溝通。

台北市私立衛理女中國中部李同學表示，在PILOT課程中，學習到社交過程中如何把心裡想說的說出來，讓自己不再只是把話悶在心裡，也可以在發揮同理心前提下讓他人知道自己的感受，相關能力可以應用在分組討論、人際互動、上台發表意見等。（編輯：趙蔚蘭）1110526