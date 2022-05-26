和泰車盼下半年缺車緩解 全年銷售目標不變

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（中央社記者韓婷婷台北26日電）和泰汽車表示，受到疫情及晶片短缺影響，目前雙品牌仍缺車1.5萬輛未交貨，日前豐田再宣布分階段停產，台灣也將受影響，不過預期下半年缺料緩解，加上國產車填補，因此全年15.5萬輛銷售目標仍不變。

和泰今天舉行線上法說會，針對日前豐田再度宣布工廠將分階段停產，預計6月產能將減少10萬台，和泰車表示，豐田減產影響台灣相較原本的量約減少10%，主要集中在RV4及Camry等進口車，和泰國產車表現還不錯，應可填補進口的缺口。

和泰車表示，儘管進口車銷售將持續受到缺車影響，但若下半年晶片及部分零件供應緩解，車廠也會立即加班及增產因應需求，因此目前今年總目標15.5萬輛的銷售目標沒有下修打算，進口跟國產車會做些互補調整。

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另外，外界高度關注和泰產險防疫保單部分，和泰車表示，這次防疫險約新增近80萬筆的防疫型保單，目前大多數人力都在處理保單審核，也有理賠案件進行中，會依照政府與工會相關指引處理，至於理賠總金額與理賠率目前還無法預估。

展望2022年全台車市，和泰車維持國內46萬輛的預測不變，相較去年的45萬輛再成長；本身TOYOTA及LEXUS雙品牌在手訂單還有1.5萬輛待交車；國產車5月零件供貨正常，6月看來沒有太大問題，全年銷售15.5萬輛目標不變；大陸受到上海封控的衝擊則較大。（編輯：趙蔚蘭）1110526