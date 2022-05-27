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家登看好光罩及晶圓載具動能強 營運可望創高峰

2022/5/27 15:24
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（中央社記者張建中新竹27日電）傳載方案商家登今天表示，光罩載具、台灣晶圓載具及大中華地區晶圓載具營運動能強，可望帶動集團營運再創高峰。

家登今天召開股東常會，總經理林添瑞說，家登去年營收新台幣31.21億元，創新高，年增24%，歸屬母公司淨利3.37億元，每股純益4.03元。除家登產能全開，滿足客戶需求，子公司家登自動化的機台陸續驗收完成，也挹注可觀營收。

林添瑞表示，家登極紫外光（EUV）光罩傳送盒取得全球先進製程半導體領導廠商關鍵訂單，並量身打造專屬的生產基地。

晶圓載具方面，林添瑞說，自去年下半年開始，原物料短缺，缺料危機及成本上揚，致使市場供不應求，家登藉著核心射出技術及關鍵載具製造多年經驗，替客戶解決問題，降低供應鏈風險，逐步擴展全球市占。

展望今年，林添瑞表示，光罩載具、台灣晶圓載具及大中華地區晶圓載具動能強勁，可望同步帶來可觀的營收，帶動集團營運再創高峰。

家登董事會今天決議先前買回的庫藏股轉讓予員工，這次轉讓股數為259張，授權董事長邱銘乾依據職等、績效表現及對公司的貢獻等核定員工得認購股數。（編輯：張均懋）1110527

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