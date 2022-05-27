台壽通過19億元投資案 參與台中洲際棒球場開發

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（中央社記者蘇思云台北27日電）中信金旗下台灣人壽今天董事會通過以新台幣19.01億元為上限，參與午資開發今年辦理的普通股現金增資案，全案後續規劃以83.46億元為上限，分次參與台中洲際棒球場開發案，有望提升長期穩定收益。

中信金今天召開重大訊息記者會，由台灣人壽協理林妙華說明子公司董事會決議。

中信金控旗下子公司台灣人壽今天董事會通過以19.01億元為上限，參與午資開發股份有限公司（午資公司）2022年辦理的普通股現金增資，全案後續擬以83.46億元為上限分次參與，並依台中洲際棒球場暨周邊土地興建營運移轉案（台中洲際棒球場開發案）投資計畫，投入資金興建及營運。

台灣人壽表示，響應政府鼓勵保險業長期資金參與公共建設的政策，台灣人壽依照相關法令投資台中洲際棒球場開發案，待開發完成後預計可獲得長期租金收入，有助提升長期穩定收益。

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台灣人壽指出，本案多功能運動中心及立體停車場皆已完工且營運中，目前正進行娛樂商城開發作業。配合履行本案合約及投資計畫的必要，因應新建娛樂商城的資金需求，台灣人壽將持續參與午資公司增資案以履行股東義務，並將打造專屬台中結合運動、休閒與娛樂的園區。

近年來，台灣人壽已參與台中洲際棒球場開發案、宜蘭清水地區自然養生及觀光遊憩園區BOT案、高雄市立圖書館總館共構會展文創會館BOT案、高雄市和發產業園區開發案及高雄多功能經貿園區特貿三（南基地-北側）土地更新事業實施者案等多項公共建設，陸續投資總額達300億元。（編輯：張均懋）1110527