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股匯強勢反彈 新台幣收29.35元創1個月新高

2022/5/27 18:41
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（中央社記者潘姿羽台北27日電）台灣股匯市今天同步吹響反攻號角，不只台股大漲近300點，新台幣匯率也放量強升，勁揚1.55角，收盤收在29.35元，創下1個月以來新高，台北及元太外匯市場總成交金額擴大至18.345億美元。

美股大漲，激勵投資人信心回籠，台股今天電子、金融、傳產同步喊衝，指數開高走高，攻上月線16160點，創近7個交易日收盤新高；外資也回心轉意，今天大舉買超台股203.35億元。

外匯交易員表示，國際美元回落，新台幣匯率又有熱錢歸位、台股大漲、出口商月底拋匯潮出籠等因素支撐，今天氣勢如虹，以29.500元開盤後，匯價旋及上攻，突破29.4元價位，最高升抵29.326元，終場以29.35元作收，創下1個月以來的新高紀錄。

新台幣匯率今天同步收週線，本週強升3.05角或1.04%，週線連2紅。

外匯交易員分析，最近美國聯準會（Fed）官員釋出偏鴿訊號，認為可能需要暫緩升息，市場風向稍微有些轉變，使國際美元承壓；近期可先留意市場如何消化這些消息面因素，並觀望外資動向，只要外資未再啟動新一波出走潮，新台幣匯率料將續於區間整理。（編輯：張均懋）1110527

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