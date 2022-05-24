更多編輯台推薦新聞：
疫情防控常態化 上海出入公共場所也要「實聯制」
兩岸

疫情防控常態化 上海出入公共場所也要「實聯制」

輝瑞兒童疫苗副作用有哪些？保護力多少？接種前該注意的事
生活

輝瑞兒童疫苗副作用有哪些？保護力多少？接種前該注意的事

清冠一號不能當茶喝 副作用為何？哪裡可取得？QA一次看
生活

清冠一號不能當茶喝 副作用為何？哪裡可取得？QA一次看

疫情整理包》本土增逾8萬例 全民適用快篩陽即確診預計26日上路

疫情整理包》本土增逾8萬例 全民適用快篩陽即確診預計26日上路

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
經部：8大通路亞培快篩試劑不再每人限購1劑
首頁 / 產經

3大因素推動 4月外匯存款衝上7.8兆續創新高

2022/5/24 19:05（5/24 19:18 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
無畏國際局勢動盪，台灣出口持續暢旺，助攻4月外匯存款升至新台幣7兆8644億元，續寫歷史新高紀錄。（中央社檔案照片）
無畏國際局勢動盪，台灣出口持續暢旺，助攻4月外匯存款升至新台幣7兆8644億元，續寫歷史新高紀錄。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北24日電）無畏國際局勢動盪，台灣出口持續暢旺，助攻4月外匯存款升至新台幣7兆8644億元，續寫歷史新高紀錄，年增率為18.3%，也創下6年半以來的最大漲幅。

中央銀行今天公布4月金融概況，M1B年增率受到活期性存款成長減緩影響，下降至9.81%，M2年增率則上升為8.12%，主因是放款與投資年增率上升所致。

央行經研處副處長蔡惠美說明，活期性存款成長減緩有兩大關鍵，一是4月台股價跌量縮，證券劃撥存款餘額減幅較大；其次，央行3月升息1碼，民眾考量收益性，也將部分資金由活儲轉進定儲。

至於M2年增率略為走揚，蔡惠美指出，除了民眾與企業均有資金轉進定儲及定存，外匯存款持續走高也是很大關鍵；4月定期及定期儲蓄存款期底餘額、外匯存款期底餘額分別為15.2兆元、7.8兆元，雙雙創下歷史新高。

蔡惠美點出外匯存款續創新高的3大因素，一是4月出口維持雙位數成長，企業持續將貨款匯回國內，資金停泊在外匯存款；其次，近期國際股市震盪，部分企業及個人將海外投資盈餘獲利匯回；第三，部分銀行針對外匯存款提供優利方案以吸收資金。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

媒體詢問，外匯存款增速擴大，除了出口暢旺等因素，是否也隱含了新台幣將持續走貶的預期心理。蔡惠美並未否認，她表示，企業將國外盈餘匯回、放在外幣存款，這過程一定有考量到新台幣兌美元的匯率走勢。

而4月台股震盪，外資持續出走，外國人新台幣存款期底餘額增至2590億元，年增率更大幅跳升至13.05%；蔡惠美解釋，除了有外資企業發行公司債並將資金存進外國人新台幣存款，外資賣超台股後沒有全部匯出，部分資金還留在帳戶上也有影響。（編輯：潘羿菁）1110524

延伸閱讀
4月外銷接單519億美元止步25紅 5月拚正看中國復工電子零組件助攻 首季製造業產值4.15兆元創同期新高4月餐飲營業額終結連6紅 5月有望恢復正成長
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族