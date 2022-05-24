3大因素推動 4月外匯存款衝上7.8兆續創新高

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（中央社記者潘姿羽台北24日電）無畏國際局勢動盪，台灣出口持續暢旺，助攻4月外匯存款升至新台幣7兆8644億元，續寫歷史新高紀錄，年增率為18.3%，也創下6年半以來的最大漲幅。

中央銀行今天公布4月金融概況，M1B年增率受到活期性存款成長減緩影響，下降至9.81%，M2年增率則上升為8.12%，主因是放款與投資年增率上升所致。

央行經研處副處長蔡惠美說明，活期性存款成長減緩有兩大關鍵，一是4月台股價跌量縮，證券劃撥存款餘額減幅較大；其次，央行3月升息1碼，民眾考量收益性，也將部分資金由活儲轉進定儲。

至於M2年增率略為走揚，蔡惠美指出，除了民眾與企業均有資金轉進定儲及定存，外匯存款持續走高也是很大關鍵；4月定期及定期儲蓄存款期底餘額、外匯存款期底餘額分別為15.2兆元、7.8兆元，雙雙創下歷史新高。

蔡惠美點出外匯存款續創新高的3大因素，一是4月出口維持雙位數成長，企業持續將貨款匯回國內，資金停泊在外匯存款；其次，近期國際股市震盪，部分企業及個人將海外投資盈餘獲利匯回；第三，部分銀行針對外匯存款提供優利方案以吸收資金。

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媒體詢問，外匯存款增速擴大，除了出口暢旺等因素，是否也隱含了新台幣將持續走貶的預期心理。蔡惠美並未否認，她表示，企業將國外盈餘匯回、放在外幣存款，這過程一定有考量到新台幣兌美元的匯率走勢。

而4月台股震盪，外資持續出走，外國人新台幣存款期底餘額增至2590億元，年增率更大幅跳升至13.05%；蔡惠美解釋，除了有外資企業發行公司債並將資金存進外國人新台幣存款，外資賣超台股後沒有全部匯出，部分資金還留在帳戶上也有影響。（編輯：潘羿菁）1110524