台糖跨境銷售里程碑 首批240箱出港航向日本

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（中央社記者曾智怡台北28日電） 國營事業老品牌台糖進軍日本跨境銷售，首批240箱薑母茶、紅豆薏仁等養生沖調飲品已經出港，預計6月上架日本百餘家實體通路，效果良好將擴大鋪貨至超商、藥妝等，有望在日本市場掀起一股台灣國營事業懷舊風。

台糖近年積極數位轉型，疫情催化之下，去年自營電商「台糖健康易購網」業績翻近3倍、達新台幣4500萬，主因去年三級警戒期間禁止內用，民眾自煮需求攀升，帶動豬肉、水餃等冷凍食品業績彈跳成長。

今年業績目標設定在5000萬，並持續尋求和國內其他電商合作，例如在蝦皮設置「台糖館」，增加品牌曝光度。

台糖坦言，作為國營事業，廣告預算控管嚴格，不像民間企業可以砸大錢請代言人，快速提升商品曝光度，因此傾向穩扎穩打，「把官網做好，讓大家知道台糖有這麼多好產品」，加上部份商品因限量生產，無法舖貨至連鎖通路，只在官網販售，再輔以頻繁促銷，線上養熟客成效不容小覷。

穩固既有客群還不夠，台糖今年正式進軍日本跨境銷售，3月中旬，6款養生沖調飲品和3款保健品正式上架日本樂天「台灣館」，只要當地消費者下訂，商品直接從台灣出貨，樂天也會固定提供廣告、廣宣活動，供台糖參與、助曝光。

捷報不只一個，台糖也和兼具經銷商、通路角色的Hojia Market合作，台糖表示，目前Hojia Market已下單6款、共240箱沖調飲品，商品已在19日出港，預計月底抵達日本，6月初即會上架至100多個通路試吃、試銷，若效果良好，將會擴大鋪貨至5、6個通路，包含線上商城、物產店、台灣館、世界食品館、便利超商、藥妝店等。

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台糖表示，上架沖調飲品包含紅豆薏仁、燕麥、銀耳，薑母茶等，除看準日本人對原食材的喜愛，台糖商品在日本市場極具價格競爭力，加上經過311大地震，日本人感念台灣援助，台糖國營色彩反倒成一大亮點，「甚至從前台糖株式會社就是日本人經營」，熟悉度、好感度成為深耕日本市場的利基。

從日本生活習慣角度切入，台糖提到，沖調飲品在假日野餐方便攜帶，「吃壽司之外，帶熱開水沖泡當甜點、點心也好」，或者賞櫻之際，泡個黑糖薑母茶禦寒也都是不錯的選擇，有信心得到日本消費者的喜愛。（編輯：潘羿菁）1110528