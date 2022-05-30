電信三雄眼球之爭 OTT內容車拚

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（中央社記者江明晏台北30日電）電信三雄的戰場從行動資費延燒到OTT，隨著端午連假即將到來，中華電旗下MOD、遠傳旗下friDay影音，以及台灣大合作的Disney+均準備各式強檔戲劇電影，車拚內容、搶攻眼球經濟。

疫情影響下，民眾居家時間增加，中華電信趁勢推出MOD、Hami Video優惠方案及電影強片、獨家韓劇，滿足客戶居家影視娛樂需求。

中華電指出，MOD、Hami Video戲劇包括獨家韓劇「夏娃的醜聞」，受評為今年必追韓劇，由韓星徐睿知復出主演，將於6月2日起獨家上架，另有韓劇「殺人犯的購物清單」，也將獨家播出；還有奪下MOD收視冠軍的公視台劇「村裡來了個暴走女外科」以及「親愛的亞當」、由木村拓哉主演的日劇「邁向未來的10 Count」、現代都市情感陸劇「餘生，請多指教」等亞洲強檔。

電影強片則包括好萊塢強檔新片J.K.羅琳魔法世界最新冒險故事「怪獸與鄧不利多的秘密」、漫威全新神秘反派電影「魔比斯」、珊卓布拉克主演的冒險喜劇「失落謎城」、全球最受歡迎藍色刺蝟續集電影「音速小子2」；獨家電影包含榮獲奧斯卡最佳國際電影「在車上」、真實愛情故事改編「我吃了那男孩一整年的早餐」等。

中華電信表示，因應客戶居家使用網路情境增加，除提供豐富的海量影視內容，更推出「MOD+HiNet光世代方案」，網路門市新申請最高送Hami Point 900點。

近年韓國影劇受台灣民眾喜愛程度高居不下，根據第三方調查顯示，已有超過9成台灣民眾平常有使用網路平台觀影習慣，韓劇與韓影更為超過半數民眾平常會看的節目類型。

遠傳friDay影音統計，今年韓劇收視人數比去年同期成長近4成，韓國綜藝更是大黑馬，成長逾1倍，遠傳friDay影音6月再推重磅韓流企劃，獨家戲劇「為何是吳秀才？」、韓國當紅綜藝「驚人的星期六」週週更新。

電影方面，遠傳friDay影音也推出「魔比斯」、「失落謎城」、「音速小子2」。另有「神聖電視台」，和「母礙」等話題強片。

台灣大日前宣布攜手Disney+攻占眼球經濟，提供「夢幻資費方案」，申辦台灣大Disney+「友你真好」加掛專案，可享電信帳單折抵最高新台幣171元，等於每個月再付99元，合約期間最高享超過4000元的帳單折抵優惠。

Disney+在5月推出多部受影迷期待的精彩影劇，包括5月20日上映的奇奇與蒂蒂的真人動畫電影「救難小福星」，5月27日首播星際大戰傳奇角色的獨立影集「歐比王肯諾比」，另外，台灣明星陳柏霖主持的實境露營節目「極島森林」，以及由李準、張赫、姜漢娜等韓星主演的唯美虐心古裝劇「紅丹心」，也持續在Disney+熱播中。（編輯：趙蔚蘭）1110530