華夏股東會通過配息2.5元 PVC行情正向發展

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（中央社記者賴言曦台北30日電）華夏董事長吳亦圭今天表示，由於新興市場維持PVC（聚氯乙烯）高需求、中國大陸受制環保因素限縮電石法PVC產能，相關題材有助PVC及VC（氯乙烯單體）行情正向發展。

華夏今天召開股東會，通過每股配發現金股利新台幣2.5元；吳亦圭透過致股東報告書表示，展望後市，原料供給面估計將優於去年，預期獲利將有一定空間；另外，去年第4季下跌的PVC行情，於今年2月在南亞市場先行觸底反彈，預期上半年全球市場展望佳。

但吳亦圭指出，後續仍須關注COVID-19疫情對全球景氣影響程度，以及近期俄烏戰爭所帶來的緊張情勢，對於油價及原料供應鏈所帶來的影響，華夏也會持續審慎觀察並採取因應措施。

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吳亦圭提到，因應減碳議題並謀求提升VCM及PVC產能，華夏持續建立設備自動化、節能改善汰舊換新及智能化製造管理系統；華夏頭份廠新建立體自動倉儲系統將在下半年啟用，以強化整體營運效能，推動製程安全管理（PSM），確保安全營運，並積極開發高附加價值與差異化新產品，以期達成全年度銷售55萬公噸目標。

另外，華夏今天也舉行董事全面改選，董事當選名單分別為吳亦圭、林漢福、王克舜、劉漢台、吳洪鐸，獨立董事則為李祖德、鄭瑛彬、李良賢、徐承義。（編輯：趙蔚蘭）1110530