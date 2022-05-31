本土疫情再挫餐飲宴會市場 疫後版圖大者恆大

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（中央社記者江明晏台北31日電）本土疫情進入高原期，再度重擊餐飲宴會市場，考驗業者財務結構，多家婚宴場所陸續退場，較具規模的業者則逆勢加碼投資，布局後續會回籠的補辦商機，疫後宴會版圖可能呈現大者更大新局面。

2年多的疫情讓餐飲業大受打擊，其中又以大型婚宴會館影響最鉅，因為管銷費用較其他餐飲型態更高，前兩年已造成一波宴會廳熄燈潮。

雖然疫情在去年10月較為緩和後出現一波婚宴及聚餐的報復性消費，讓業者得以喘息。但今年4月疫情再度升溫，連帶造成5至6月母親節、謝師宴、婚宴、商務宴席營收大幅縮水。近期大型飯店及宴會業者接連傳出欠薪及結束營業聲明，預料後續仍會有一波歇業潮，勢必牽動國內宴會餐飲的版圖。

根據統計，全台的宴會餐廳、會館超過千餘家，前兩次受到疫情衝擊歇業或重整的飯店、宴會廳估計超過百餘家，多屬於資本額較小的區域型業者，倖存者多為資金較充沛的大型連鎖品牌，但仍需透過降低開銷、放無薪假甚至裁員進行瘦身，才能度過疫情難關。

然而，仍有業者看好後疫情的宴會商機，利用疫情期間客量較少的空檔，加速更新軟硬體升級，為疫情結束後再次湧現的婚宴商機預做準備。

新天地餐飲集團就看好後疫情宴會遞延補辦商機及競爭者減少的雙重利多，斥資近新台幣4億元，逆勢加碼旗下各宴會品牌升級及展店。

新天地表示，台中「新天地宴會館」北區崇德館、東區旱溪館及梧棲創始館近兩年斥資億元翻新宴會廳，並新增多間不同主題證婚禮堂；彰化戶外婚宴場地「唯愛庭園」則斥資千萬，打造可容納250人的半戶外廳房。「萊特薇庭」則進駐高雄南灣五星級酒店承億酒店，砸下近2億元打造大型宴會廳，預計今年下半年開始接單營運，為2023年集團營收再添柴火。

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此外，雲品國際旗下有君品酒店、頤品大飯店以及君品Collection等大型會議場地，雲品表示，2021年因疫情延後的訂單紛紛於今年首季回籠辦理，新加入行列的「蘭克斯特」與「皇家薇庭」表現亮眼，宴會業績有穩健的回歸與成長，君品Collection的分潤平台方式奏效，讓營運淨利能夠穩健成長。

雖然4月中下旬開始受到本土疫情的干擾，但雲品表示，未來也會持續朝向委託經營的方向擴大營運範疇，目前有幾處據點正在洽談規劃中，發展重點將持續專注高端旅遊服務與物業管理。（編輯：翟思嘉）1110531