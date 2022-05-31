台船承造關務署第2艘巡緝艇命名下水 10月將交付

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台船31日舉辦承造財政部關務署的第2艘100噸級巡緝艇下水暨命名典禮，命名為「海鷹艇」，預計10月將完工交付。 圖為出席典禮的財政部關務署高雄關官員及台船公司經營團隊。（台船提供）中央社記者賴言曦傳真 111年5月31日

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（中央社記者賴言曦台北31日電）台船公司發布新聞稿表示，為財政部關務署建造的第2艘100噸級巡緝艇今天舉行下水暨命名典禮，預計今年10月交艇，將配置在財政部關務署高雄關。

台船今天舉辦承造關務署的第2艘100噸級巡緝艇下水暨命名典禮，由關務署高雄關關務長陳木榮、台船公司副總經理周志明共同主持，並邀請高雄關副關務長張淑娟擔任命名擲瓶人。

台船表示，新船艇命名為「海鷹艇」，預計10月完工交艇後，將協助高雄關進行各項通關服務及查緝業務。

台船說明，「海鷹艇」全長32公尺、船寬7公尺，滿載排水量174.8噸，滿載船速27節；蒲氏風力3級以下時，船速可達30節，可配置人員30名。

台船表示，船型設計為下鋼上鋁的結構，上部結構採用鋁金屬，主要考量是減輕船舶重量，且兼具結構強度，且比起過去100噸巡防救難艇，這款新船的船艉採加寬船型設計，大幅提升排水量及載重噸。

台船提到，「海鷹艇」主機分別提供乾式消音器及濕式排煙系統，在最深水線仍可順暢排煙，另偵蒐裝備配有低光源偵測功能夜視系統及星光夜視雙筒望遠鏡。

台船表示，本案交船後有2年保固保養工作，目前台船已建立保固保養平台，並擴大維修保養能量，為國內各公務船舶做好造修合一的準備。

台船近年配合國家政策進行多角化改造，目前以商船、國艦國造、離岸風電等三大方向進行規劃及布局；上述承造案為2010年得標的「海關巡緝艇汰舊換新計畫-100噸級巡緝艇4艘採購案」。（編輯：林興盟）1110531