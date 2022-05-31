海關上半年攔獲226案豬肉製品 28件驗出非洲豬瘟

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（中央社記者張璦台北31日電）財政部關務署表示，海關今年目前查獲的未申報豬肉及豬肉製品226案中，經防檢局檢驗，有28件帶有非洲豬瘟病毒；端午節將至，提醒民眾，自海外返鄉探親回國時，不要攜帶肉製品等應施檢疫物，以免觸法。

旅客攜帶肉類或加工肉類入境時，須向防檢局申報檢疫，如果未附輸出國動物檢疫證明書，或經防檢局檢疫不合格者，不得輸入。

關務署今天舉行例行記者會指出，國際非洲豬瘟疫情仍十分嚴峻，海關持續與行政院農業委員會動植物防疫檢疫局等查緝機關合作，加強查驗來自非洲豬瘟疫區等高風險國家、地區的貨物、郵包及旅客行李。

今年截至5月30日止，海關查獲豬肉及豬肉製品計226件、242.2公斤，其中，以郵包查獲176件、162.5公斤最多，且較去年大增逾100件；空運快遞貨物查獲12件、45.1公斤；旅客查獲37件33.7公斤。

進一步檢視查獲來源地，關務署指出，主要為中國大陸及香港102件、121公斤；查獲物品則以豬肉香腸、月餅等含豬肉製品及炸豬皮為大宗。

同時，海關111年查獲案件截至目前經防檢局檢驗，有28件帶有非洲豬瘟病毒，顯示邊境防疫不容稍懈。

關務署強調，為防堵非洲豬瘟入侵，海關將持續對郵包、進口快遞貨物及來自高風險地區入境旅客行李全面執行X光儀檢，並針對來自高風險地區進口郵包預先分流，加強查核。

端午節即將到來，關務署提醒，自海外返鄉探親回國時不要攜帶肉製品，也不要上網購買境外肉製品，並請告知境外親友切勿寄送上述物品；海關如果查獲未申報豬肉製品等應施檢疫物，均移送防檢局依動物傳染病防治條例相關規定處分。

旅客違規攜帶肉製品入境，依據動物傳染病防治條例規定，將處新台幣1萬元以上、100萬元以下罰鍰。其中，自非洲豬瘟疫區違規攜帶豬肉製品入境，首次違規將處20萬元罰鍰，再犯者處100萬元罰鍰。（編輯：林興盟）1110531