通膨和升息擔憂抑制漲勢 亞股走勢分歧

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（中央社香港31日綜合外電報導）亞股今天走勢分歧，在全球股市努力維持漲勢之際，通膨仍因油價回升而受到影響，而美國聯邦準備理事會（Fed）一名高級官員則敦促進行一系列大幅升息。

不過，受惠於包括上海在內的主要城市鬆綁一些嚴格的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情防控措施，中國至關重要的製造業有所改善，提振投資人的樂觀情緒。

美股因逢假期休市，幾乎沒有什麼催化劑可以幫助擴大最近幾天的漲幅，從而使通膨和借貸成本成為矚目焦點。

在歐洲聯盟昨天達成對俄羅斯實施部分石油禁運的協議、作為懲罰俄國入侵烏克蘭的一部分後，原油價格應聲上漲。

歐洲領導人表示，最新的制裁措施將禁止購買透過海運輸送的俄國石油，但透過陸地輸油管運送的俄油暫時豁免。消息傳開，布倫特原油兩個月來首次漲破每桶122美元，西德州中級原油（WTI）維持在每桶117美元左右。

美國方面，延長升息週期的可能性增加。聯準會理事華勒（Christopher Waller）表示，他支持在接下來「幾次會議上」升息0.5個百分點，直到通膨降至聯準會設定的2%目標。

數據顯示5月中國製造業緊縮速度低於預期，為亞洲帶來急需振奮信心的利多。

中國5月採購經理人指數（PMI）從4月的47.4小幅上升至49.6。47.4是自2020年初以來的最差數據。PMI是衡量製造業活動的一項關鍵指標。

然而，這個數據仍低於區別成長與緊縮的50榮枯線，表明中國經濟仍在苦苦掙扎。

香港和上海股市漲幅超過1%；首爾、新加坡、台北、雅加達、曼谷和威靈頓股市也都收漲。東京；雪梨和馬尼拉股市則收跌。（譯者：陳昱婷/核稿：嚴思祺）1110531