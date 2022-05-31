紡拓會機能應用主題展 6/1線上登場

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（中央社記者賴言曦台北31日電）紡拓會表示，繼4月18日首波「個人防護」線上展後，為持續吸引買主採購熱度，第2波「機能應用」主題將自6月1日上線，展品包含室內運動用紡織品、戶外運動用紡織品、水上運動用紡織品等。

紡拓會今天發布新聞稿指出，第26屆台北紡織展（TITAS）將於今年10月12至14日，以實體展方式在南港展覽館1館舉辦：為因應全球數位貿易、電子商務及消費需求趨勢，TITAS將採實虛並進模式辦理，在原實體展基礎下，增加多項數位化服務，有助參展業者提升展效，觸及更廣客群及商機。

紡拓會表示，為充分展現台灣紡織業的發展契機，迎合全球市場潮流走向，這次TITAS聚焦5大主題，分別為永續環保、機能應用、個人防護、智慧紡織、智慧製造，並陸續推出5波線上型錄主題展。

紡拓會指出，首波「個人防護」主題已於4月18日啟動，活動期間獲買主熱烈迴響，吸引超過7000人次瀏覽；為持續吸引買主採購熱度，第2波「機能應用」主題將自6月1日上線。

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紡拓會表示，台灣機能性紡織品的全球市占率達約70%，已成為國際品牌採購的首選，這次的「機能應用」主題展將集中呈現TITAS參展商的精選產品，例如室內運動用紡織品、戶外運動用紡織品、水上運動用紡織品。

紡拓會說明，有興趣的業者及買主，只要上TITAS官網點擊「機能應用線上型錄主題展」專區，即可一覽相關產品圖片及資訊，大幅提升採購及媒合效益。（編輯：張均懋）1110531