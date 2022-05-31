果汁飲料業利多 財部開放添適量咖啡因課徵8%貨物稅

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（中央社記者張璦台北31日電）考量近年稀釋天然果蔬汁添加茶葉萃取物等，以調配風味口感的產品增多，財政部今天核釋，貨物稅規定的稀釋天然果蔬汁可添加含有咖啡因成分的天然食品萃取物，咖啡因用量320mg/kg以下者，適用8%貨物稅率。

為鼓勵飲料品產製廠商多採用國產水果、蔬菜產製飲料品，以提高飲料品品質並利農業發展，貨物稅條例第8條第1項，稀釋天然果蔬汁適用的貨物稅稅率8%，較一般飲料品15%低。

考量兩者稅率相差相當大，須有明顯區隔，財政部於民國75年5月23日核釋，稀釋天然果蔬汁除應含有天然果蔬汁外，可添加糖、鹽、食用有機酸、維生素C及粘稠劑，但不得添加香料、色素等人工添加物，或稀釋天然果蔬汁國家標準禁止的其他食品添加物，及含有咖啡因成分的食品，以免產製廠商在稀釋天然果蔬汁中，任意添加香料、色素等人工添加物，降低天然果蔬汁含量。

財政部表示，近年稀釋天然果蔬汁添加天然食品萃取物，調配風味口感的產品漸多，考量產製廠商為迎合消費者喜好，舉例來說，採用新鮮水蜜桃果實榨汁的稀釋果汁，添加天然茶葉萃取物，創造類似水蜜桃果茶口感，其添加的天然茶葉萃取物目的僅在調配稀釋水蜜桃果汁風味，並未取代天然果蔬汁作為飲料品的主要成分，不致違反稀釋天然果蔬汁適用較低稅率的立法意旨。

同時，現行國家標準CNS2377有關果汁及蔬菜汁飲料的食品添加物規定，已回歸衛生主管機關訂定的「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」。

財政部為因應飲料品市場環境變遷，發布新令核釋，稀釋天然果蔬汁得添加含有咖啡因成分的天然食品萃取物，比如茶葉、咖啡等萃取物。

不過，咖啡因成分超過衛生主管機關所定「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」的咖啡因使用限量，或添加香料、色素或其他人工添加物者，不適用新規；財政部並廢止75年函釋規定，以利業者遵循。

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據「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，咖啡因可使用於飲料，用量以食品中咖啡因的總含量計為320mg/kg以下。也就是說，稀釋天然果蔬汁如果添加含有咖啡因成分的天然食品萃取物，用量320mg/kg以下者，才適用8%貨物稅率。

財政部進一步說明，各地區國稅局將輔導轄內產製廠商，有產製符合新令規定的飲料品應辦理原產品登記註銷及申請新產品登記，並依新產品登記核定稅率報繳貨物稅等相關事宜；同時，提醒產製廠商應將減稅利益如實反映於產品售價，以維護消費者權益。（編輯：潘羿菁）1110531