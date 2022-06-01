打擊通膨不手軟 中經院估央行6月升息半碼至1碼

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中經院學者認為，雖然經濟有放緩跡象，不過台灣通膨壓力仍大，央行6月可能還是會升息半碼至1碼。（中央社檔案照片）

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（中央社記者潘姿羽台北1日電）國內疫情持續延燒，民間消費急凍，今年經濟成長也宣告「保4」落空，不過中經院學者認為，雖然經濟有放緩跡象，不過台灣通膨壓力仍大，為了打擊通膨預期，中央銀行6月還是可能升息半碼至1碼。

中央銀行預計於6月16日舉行第2季理監事會，外界關注央行升息決策面臨內需受挫與通膨的夾擊，貨幣政策是否持續緊縮。

中經院今天舉行記者會，會中也談到升息議題。中經院院長張傳章表示，雖然經濟有放緩跡象，央行應該還是會升息半碼至1碼。

張傳章分析，升息確實造成家庭的利息負擔增加，但國內物價持續上漲，雖然升息不是打通膨的唯一工具，卻是抑制通膨預期的有效手段之一。

中經院副院長王健全也說，央行官員日前談話透露內部考量從鷹派轉向兼顧經濟成長，即使如此，台美利差也不適合差太多，加上央行有必要快速打擊通膨預期，央行6月升息半碼到1碼的機率不小。

王健全進一步指出，如果央行下半年持續升息，今年底或明年初利率水準達到2%，可以預見對房市將產生顯著影響，甚至止住房價上漲的力道。（編輯：潘羿菁）1110601