散戶青睞電子權值股 鴻海台積電居盤中零股前2大

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（中央社記者鍾榮峰台北1日電）台股今天儘管下跌132點，失守16700點整數關卡，不過散戶大軍持續向前衝，鴻海、台積電、聯發科、聯電等電子權值零股受青睞，鴻海盤中零股交易行情近58萬股、台積電有近56萬股，居前2位。

在外資法人和散戶加碼助攻下，鴻海今天股價來到新台幣114.5元，上漲1.33%，市值站上新台幣1.58兆元，排名台股個股市值第2；台積電在5月31日大漲後、今天震盪拉回，終場收在549元，跌11元，跌幅1.96%，市值仍穩居第1、來到14.23兆元。

鴻海今天盤中股價一度觸及新台幣116元，創去年7月21日以來波段高點，近日成為投資人青睞標的。

根據台灣證券交易所統計，外資法人今天再買超鴻海8853張，排名外資買超個股第3，累計已連4個交易日買超鴻海達5萬9421張，5月迄今外資法人累計買超鴻海達13萬4178張；投信今天也買超鴻海3168張，5月迄今投信連續買超累計達3萬9790張。

散戶也紛紛加碼鴻海零股，根據統計，鴻海是今天盤中零股交易行情最熱個股，行情近58萬股，排名第1，盤後行情也有5.67萬股。

儘管台積電近日股價波動明顯，散戶仍不懼拚加碼零股，今天盤中交易行情近56萬股，排名第2，盤後零股行情也近5.02萬股。

散戶也青睞聯發科和聯電零股，盤中交易行情各近19萬股和16.8萬股，聯電盤後零股交易行情也有1.13萬股。（編輯：張均懋）1110601