上市公司去年平均薪資排行 瑞鼎以611.9萬元居冠

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（中央社記者潘智義、韓婷婷台北1日電）台灣證券交易所今天公布，110年度上市公司員工平均薪資以瑞鼎的新台幣611.9萬元居冠，年增153.4%；上櫃公司則以凌陽創新的395萬元居首。

公開資訊觀測站顯示，瑞鼎去年每股稅後盈餘65.09元。

據統計，上市公司110年度員工平均薪資第2至6名依序為聯詠516.2萬元、聯發科513.8萬元、矽創494.9萬元、瑞昱486.6萬元、晶豪科460.5萬元；上市公司員工平均薪資前6名都是半導體業，前10名當中也多為半導體業。

上市公司110年度員工平均薪資排名前10名幾乎都是電子業，僅食品業聯華、航運業長榮擠入榜內，其中第7至10名依序為聯華、日月光投控、長榮、祥碩。

上櫃公司110年度員工平均薪資排名第1為凌陽創新395萬元，前10名也幾乎都是電子業，其中又絕大多數為半導體業，僅藥華藥1家生技業進榜。

上櫃公司110年度員工平均薪資排名前10名依序為凌陽創新、杰力、昇佳電子、晶焱、藥華藥、原相、九齊、信驊、鑫聯大投控、群聯。（編輯：張均懋）1110601