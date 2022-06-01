鴻海工業富聯董事會 通過員工持股計畫案

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（中央社記者鍾榮峰台北1日電）鴻海旗下工業富聯今天董事會決議發行員工持股計畫案，期限84個月，規劃6月23日股東大會審議通過後36個月內實施。

鴻海董事長劉揚偉在5月31日股東會中表示，目前沒有實施庫藏股規劃，但正在考量規劃員工持股計畫。

工業富聯今天公告，員工持股計畫參與對象包括公司董事（不含獨立董事）、監事、高階管理人員以及公司及子公司核心技術（業務）人員，參與總人數不超過1萬2000人，員工持股計畫的資金來源是未來的專項獎金，參與物件無需出資，不涉及員工自籌資金。

工業富聯指出，持股計畫股票來源包括回購專用帳戶回購股票以及透過二級市場購買等法律法規許可的方式取得並持有公司股票，回購金額不超過人民幣15億元、不低於人民幣10億元；透過二級市場購買等法律法規許可的方式取得不超過人民幣5億元，整體預留比例不超過20%。

工業富聯表示，員工持股計畫案期限84個月，6月23日股東大會審議通過後36個月內實施；計畫經股東大會審議通過且公司公告最後一筆標的股票過戶至本員工持股計畫名下之日起滿12個月、24個月、36個月、48個月，每期解鎖標的比例分別是16.7%、33.4%、33.3%、16.6%。

工業富聯表示，實施員工持股計畫可充分發揮和調動員工的積極性，激勵員工為公司創造價值，提升公司競爭力；同時，中長期的員工持股計畫有利進一步推動公司驅動員工實施公司發展戰略目標，有助於提升公司價值和股東價值並吸引人才。（編輯：趙蔚蘭）1110601