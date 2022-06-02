台美21世紀貿易倡議 電電公會表達高度肯定

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（中央社記者江明晏台北2日電）針對台美雙方決定啟動「台美21世紀貿易倡議」，電電公會表示，台灣是半導體全球製造中心，台美意識到必須加強雙邊連結才能穩住供應鏈，高度肯定啟動此一倡議，其中「貿易便捷化」對台廠出口有利。

行政院政務委員鄧振中6月1日與美國副貿易代表畢昂奇（Sarah Bianchi）舉行視訊會議，針對台美經貿合作進行對話，雙方達成共識決定啟動「台美21世紀貿易倡議」。

台美將以具體方式深化經貿關係，涵蓋貿易便捷化、法規訂定原則、農業、反貪污、協助中小企業貿易、掌握數位貿易所帶來的利益、推廣以勞工為中心的貿易、支持環境及氣候行動、標準、國營事業、非市場政策及做法等11項議題。

電電公會今天發布新聞稿表示，台美宣布啟動此一倡議，目標就是為了安排談判機制，建立可長可久的台美經貿關係，深化台美之間互動的新模式，使其更密切、更有實質內涵，且能促進更多國際貿易往來與合作，對台灣產業也將帶來可促進更多貿易相關往來及國際合作的影響，是產業界都關心的重要議題。

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電電公會說明，由於台灣在國際供應鏈的關鍵地位廣受重視，隨著美中貿易衝突日益加劇，加上疫情對國際經濟產生的衝擊影響，供應鏈問題浮出檯面，世界各國普遍體認到，台灣是最重要的科技核心半導體全球製造中心，台美雙方政府更意識到，必須加強雙邊在政治與經濟的連結，才能穩住供應鏈的韌性和安全。

電電公會表示，身為產業界的領頭羊，對於政府能夠與美國啟動此一倡議，其中「貿易便捷化」對台廠出口有具體幫助，表達高度肯定；在國際局勢變化迅速，台灣擁有半導體高科技，是美國最可靠的夥伴，此協議更是台美經貿合作的一大突破，台灣要儘速達到高標準的經貿規範，讓雙方合作對台灣產業界帶來最有利發展。（編輯：張良知）1110602