工業富聯2035年拚100%再生能源 攻6大清潔技術

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另外在水資源管理，工業富聯指出，去年度中水回收量大幅翻倍，生產流程回用水量年減20%，蒸氣冷凝水回用量年增10%；在揮發性有機化合物（VOCs）管理，工業富聯表示，廢氣改善為處理後有規劃排放，去年VOCs排放量大幅年減70%，持續實施化學品替代和禁用方案。（編輯：黃國倫）1110603

在清潔技術專利布局，工業富聯表示，公司設立可再生能源、能效管理、污染防治和綠色建築4大類清潔技術標籤，到去年底工業富聯擁有有效清潔技術專利804項，去年度新增已授權清潔技術專利217項。

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在智慧製造燈塔工廠，工業富聯到去年底共孵化10座內部燈塔工廠，規劃未來5年協助10家領軍企業成為世界級燈塔工廠轉型標杆；協助100家領導企業實現完整數位化轉型；為1000家製造企業導入數位化技術應用；透過平台為5萬家中小企業提供產業與技術服務。

在清潔技術，工業富聯指出，目前在可再生能源、工業自動化、人工智慧、智慧製造服務、能效管理、技術應用6大方面取得初步成效。

其中在再生能源使用，工業富聯表示，去年起逐年提升包含綠色電力在內的可再生能源使用占比，宣示目標2025年比重達到40%，2030年達到80%，2035年實現100%使用可再生能源。

工業富聯日前公布2021企業社會責任（ESG）報告，在淨零排放目標，工業富聯重申，短期目標2030年碳排放量較2020年基準年下降80%，並宣示可再生能源使用達80%；中期目標到2035年實現營運碳中和；長期目標到2050年實現價值鏈淨零排放。

（中央社記者鍾榮峰台北3日電）鴻海旗下工業富聯逐年提高再生能源使用比重，規劃2025年比重達到40%，2030年達到80%，2035年實現100%使用可再生能源；工業富聯也積極布局6大清潔技術和專利。

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