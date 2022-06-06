補充式長照險 10壽險公司無承作意願

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（中央社記者謝方娪台北6日電）台灣即將在2025年邁入超高齡社會，為響應政府長照政策，金管會協調壽險業規劃補充式長照險，不過10家壽險公司總經理今天都回覆壽險公會，表示無意願承作。

因應高齡化社會長照需求，金管會協調壽險業推出補充式長照險，將比目前市場上長照險更平價；不過原先有10家表達意願的壽險公司，今天均已回覆壽險公會無意願承作。

10家壽險公司包含國泰人壽、富邦人壽、南山人壽、台灣人壽、中國人壽、新光人壽、三商美邦人壽、全球人壽、第一金人壽及台新人壽。

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據了解，近日眼見產險業防疫保單慘況，壽險業界均有一些顧慮，有業者認為，若配合政策推出補充式長照險，因保費設定較低，加上未來高齡人口將持續增加，損率恐攀升，且未來若因應政策要求，無法調整費率或理賠標準出現變化等，憂心承保風險將難以控制。

至於再多幾天考慮期，答案是否會有變化？有業者說，截至今天為止，公司評估答案都是不想承作，且總經理都已署名，答案總不能變來變去。（編輯：張良知）1110606