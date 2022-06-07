環旭中國廠未來5年 拚營運和資安管理認證

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北7日電）半導體封測大廠日月光投控旗下環旭電子董事長陳昌益指出，中國大陸廠區已全數通過購買再生能源憑證達到100%綠電使用率，規劃未來5年，通過營運持續管理系統以及資安管理系統認證。

陳昌益於6日在中國上海財經媒體微信公眾號上表示，環旭在永續發展策略依循低碳使命、循環再生、社會共融、價值共創4大方向，其中在環境方面，為了在2030年實現科學基礎減量目標SBT（Science based target），環旭制定淨零碳排策略。

陳昌益指出，環旭中國大陸廠區已全數通過購買再生能源憑證達到100%綠電使用率，此外將廢棄物減量列為公司政策，設計產品依循產品環保設計規範DfE（Design for Environment）。

在公司治理，陳昌益表示，環旭從2020年在全球主要廠區就導入營運持續管理系統以及資安管理系統，規劃中國大陸廠區未來5年，通過ISO 22301和ISO 27001認證。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

環旭今天也發布新聞宣布推出雲端通訊閘道產品（Cloud Gateway），可將火災報警系統的訊息透過有線網路POTS（Plain Old Telephone Service）、Ethernet乙太網路或無線網絡（Wi-Fi 或LTE）連上公有雲及火災網管中心。

環旭電子垂直應用產品方案事業處先進網絡解決方案產品線副處長張宏齊表示，對系統整合商或是平台服務商來說，最主要需求是如何有效收集資訊，雲端服務架構就是將一個系統分為數個雲端服務，其中雲端通訊閘道扮演不可或缺的角色。（編輯：郭無患）1110607