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國巨股東會通過配息和現金減資2成 每股可得12元

2022/6/8 09:42
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（中央社記者鍾榮峰台北8日電）被動元件大廠國巨今天召開股東會，通過配發現金股利每股新台幣10元，並通過現金減資2成一案，每股退還2元，共計股東每股可領回12元。

國巨今天上午舉行股東常會，董事長陳泰銘親自主持，他在致股東營運報告書中指出，今年擴大利基產品比重，持續優化產品和客戶組合，深耕全球策略客戶夥伴關係，聚焦未來科技應用領域，並深化歐美日利基市場占有率。

陳泰銘表示，國巨持續企業轉型策略，擴大利基產品比重及全球營運規模，聚焦高階規格車用、工控、航太、醫療、5G/IoT等終端應用。

議案進行到報告現金減資案時，財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心代表發言表示，相關必要性與合理性已列入議事手冊並了解，不過主管機關與投資人對上市公司現金減資案相當重視，請國巨說明資金來源、現金減資對財務業務正常運作影響、以及未來一年度是否辦理募資計畫。

陳泰銘表示，相關說明先前已清楚函覆投保中心，理解投保中心進一步詢問；國巨財務長陳彥松指出，國巨資本結構穩健、流動比率穩定，帳上現金超過80億元，負債比例去年62%，今年表現進步中，往更好方向發展，減資金額約11億元，對公司營運沒有影響，未來一年沒有籌資計畫。

國巨股東會通過現金減資案，減資幅度20%，減資金額約10.8億元，消除股數約1.08億股，每股將退還股東現金2元。

國巨去年稅後淨利新台幣229.03億元，創歷史次高，每股稅後純益46.46元，配發現金股利每股10元，加上現金減資退還股東每股2元，每股可領回12元。（編輯：楊蘭軒）1110608

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