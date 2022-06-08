陳泰銘：國巨高階被動元件訂單健康 今年營運正常

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（中央社記者鍾榮峰台北8日電）被動元件大廠國巨董事長陳泰銘今天表示，高階特殊產品訂單健康，今年營運正常；國巨表示，高階品稼動率可衝到9成甚至滿載，價格持穩，預期明年底高階MLCC產能可擴增上看2成，今年底鉭質電容擴產幅度約20%。

國巨今天上午舉行股東常會，大約9時26分結束，陳泰銘指出，標準型產品持續調整中，高階特殊型產品訂單持續健康，儘管有中國COVID-19疫情封控變數，部分客戶出貨受到影響，國巨今年營運持續正常。

國巨指出，利基型和高階特殊型產品需求穩健，能見度健康，至於標準型產品仍受到中國大陸COVID-19疫情封控影響，儘管昆山和上海地區陸續解封，但多少還是有延續性影響，此外原物料供應、物流交通等不確定因素待消化，未來營運仍要看封城、全球疫情、國際政經風險、上游原材料成本等變數。

展望產品能見度、訂單出貨比（B/B ratio）和稼動率，國巨表示，利基型產品能見度約4個月到7個月，標準型產品維持2個月至3個月，整體訂單出貨比大於1，目前標準品稼動率約65%至70%，高階品稼動率可衝到9成甚至滿載，目前標準型產品因中國封控持續庫存去化調整，高階品出貨一路健康。

對於下半年營運，國巨表示，需要第2季財報經過董事會通過後，再針對第3季釋出進一步看法，大環境不確定因素仍在。

外資法人指出，被動元件通路商庫存持續調整，沒有惡化跡象，中國5月和6月昆山和上海地區疫情逐步緩解，國巨客戶陸續復工，按照以往經驗，國巨第2季至第3季業績可逐季成長，第4季因季節性和盤點因素，業績較第1季相對修正，預估國巨第2季業績較第1季持平或小幅成長3%，毛利率和營益率可較首季小幅成長，第2季新台幣匯率對國巨有利。

談到價格趨勢，國巨指出，若成本結構有壓力，公司會隨時與客戶洽商因應，目前產品價格維持正常區間。

觀察產品比重，國巨預估今年標準型產品業績占比約25%，高階品占比約75%，目標高階品業績占比提升至8成。

展望應用趨勢，國巨指出，電動車和充電樁等車用持續穩健，目前車用業績占比約20%，預估今年車用占比可超過20%，目標2023年占比提升至22%；另外高階伺服、電源供應、商用筆電、工控等應用看佳，不過手機和消費型電子等標準型需求趨緩，主要是中國品牌手機仍影響需求。

在產能擴充，國巨表示，今年墨西哥廠在高階積層陶瓷電容（MLCC）產能小規模增加，今年底高雄大發三廠可望完工，預計明年起試產、明年下半年量產，預估到明年底高階MLCC產能可擴增15%至20%，主要以車用為主，其中大發三廠產能超過5成因應車用需求。

在鉭質電容，國巨表示，今年底再擴10%產能，若加上去年擴充10%，今年底累計擴產幅度約20%，這兩年擴產可因應未來3年需求。法人表示，國巨在高階新一代聚合物鉭質電容全球市占率超過6成，在全球鉭質電容市占率約43%。

對於合併奇力新綜效，國巨指出今年第1季已看到成果，期盼逐季增溫，今年底在營運和獲利表現可看到正向效益，法人指出，奇力新占國巨整體營收比重約12%至15%。

對於鴻海與國巨增資國創半導體，國巨指出，持續善用全球銷售通路，在小IC、功率和類比元件積極布局，整合鴻海內部資源加上國巨全球化銷售通路，雙方相輔相成。（編輯：潘羿菁）1110608