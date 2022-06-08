鴻海7/4除息交易 估郭台銘笑納90億元股息

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北8日電）鴻海今天下午公告除息交易日為7月4日，每股配發現金股利新台幣5.2元，預估鴻海創辦人郭台銘將有近90.6億元股息入袋。

鴻海今天公告7月4日為除息交易日，擬配發股東現金股利總額達720.87億元，創歷史新高；鴻海在5月31日股東會通過每股配發現金股利5.2元，是鴻海上市31年來新高。

若以郭台銘今年4月持股約17.42億股粗估，將有近90.6億元股息入袋。

展望未來3年營運，鴻海董事長劉揚偉日前重申，到2025年，鴻海集團將取得全球電動車5%市占率、營收規模拚新台幣1兆元，預估鴻海整車年生產規模可到50萬輛到75萬輛。

他指出，去年和今年鴻海集團在電動車領域資本支出約5億美元。

在半導體領域，劉揚偉指出，鴻海集團持續強化車用半導體，包括與車廠合作開發車用微控制器（MCU）、系統單晶片（SoC）及電源管理晶片；在新世代通訊領域，鴻海開始布局B5G相關衛星通訊。

他指出，鴻海集團目標在2025年，車上所使用的小IC，都可以有鴻海自有的方案提供客戶選擇，成為首家提供不缺料供應能力的電子代工服務（EMS）廠與車用次系統廠。（編輯：張良知）1110608