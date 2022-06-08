電腦及周邊設備業接單暢旺 西進投資金額2951億

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（中央社記者謝方娪台北8日電）根據金管會揭露，上市櫃公司赴中國投資金額首季增加新台幣556億元，季增幅創近10年同期次高；上市公司西進投資金額最高為電腦及周邊設備業，截至今年首季累計投資規模已達2951億元。

金管會最新統計，截至今年第1季為止，有1198家上市櫃公司赴中國投資，累計中國投資金額已達2兆5844億元，季增556億元，單季增幅創近10年同期次高，僅次於2014年首季增幅2246億元。

其中，上市公司以電腦及周邊設備業最積極西進，截至今年第1季累計中國投資金額已達2951億元；上櫃公司則以電子零組件業赴中國投資金額最高，累計投資金額達564億元。

去年中國政府祭出強力監管措施整肅市場，中國經濟成長放緩，加上應對疫情，中國實施嚴格清零封控，對供應鏈也產生影響，不過根據統計，上市櫃公司赴中國投資金額增幅卻依然爆出單季大量。

金管會官員解釋，有些產業分工特性較強，會在海外或中國等地區設廠，以電腦及周邊設備業而言，主要是因本身產品需求大，以致企業有對工廠或設備增加投資的需求，即企業首季對中國投資金額大增，主要是生產面帶動投資金額增加所致。

至於長遠而言，官員也說，不排除有企業可能會因特定市場不確定性風險有分散投資規劃，一切還是要回到各公司營運策略而定。

截至今年第1季，赴中國投資上市櫃公司家數季減10家，和去年同期減幅持平，不過實際上赴中國投資企業並非全面下滑，而是有增有減、合計淨減少10家。（編輯：林興盟）1110608