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日月光投控5月營收 創歷史單月第3高

2022/6/9 16:05
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（中央社記者鍾榮峰台北9日電）半導體封測大廠日月光投控5月自結合併營收新台幣537.99億元，創歷史同期新高，也是單月第3高。

日月光投控今天下午公布5月自結合併營收537.99億元，較4月486.43億元成長10.6%，比去年同期422.67億元增加27.3%，創歷史同期新高，也是單月第3高。

其中投控5月封測及材料營收316.93億元，較4月304.27億元成長4.2%，比去年同期265.24億元增加19.5%。

累計今年前5月投控自結合併營收2468.32億元，較去年同期2030.7億元增加21.55%。

日月光投控預期車用產品成長動能將延續至今年甚至以後幾年，目標營收突破10億美元，投控也持續布局系統級封裝（SiP），擴大客戶組合，目標新客戶營收持續突破5億美元。

展望第2季產能利用率，日月光投控預估，凸塊晶圓（Bumping）稼動率維持第1季接近滿載表現，封裝首季稼動率約80%至85%，第2季維持第1季高檔水準；測試第1季稼動率約80%，預估第2季超過80%。

外資法人預估，投控第2季整體業績可季增5%以上，毛利率拚維持第1季水準，單季獲利估超過114億元，季減約10%至12%，每股純益估2.65元至2.75元。（編輯：翟思嘉）1110609

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