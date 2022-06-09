卓越通過配息3元 推舉曾淑鈴擔任董事長

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（中央社記者吳家豪台北9日電）旗下有陳立教育的教育集團卓越成功今天舉行股東常會，通過配發現金股利每股新台幣3元，並全面改選董事，會後召開董事會推舉卓越總經理、同時也是陳立教育創辦人之一的曾淑鈴擔任董事長。

卓越去年合併營收達6.62億元，雖台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫、干擾學員開課收入認列，但卓越集團加速整合實體、線上資源，並針對營運成本及費用加大管控力道，去年歸屬於母公司稅後淨利約5690萬元，每股稅後盈餘3.02元。

卓越另公布今年5月合併營收約新台幣5272萬元，月減5.18%，年減0.17%；累計今年1至5月合併營收2.65億元，較去年同期成長0.07%。

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卓越發布新聞稿表示，受惠於向下拓展國中、國小教育領域成效展現，加上旗下陳立小學堂導入知名私立小學、攜手其他補教通路業者合盟業務等業務動能持續放大，帶動今年前5月陳立小學堂銷售年增90.1%，挹注卓越整體營運。

展望今年，卓越表示，將採取教育版圖擴張、深化虛實資源整合、精實內部營運管理等策略，持續推動旗下陳立教育擴大國中、國小領域拓展，未來不排除透過併購或策略聯盟等合作模式，進一步提升整體市場占有率。（編輯：趙蔚蘭）1110609