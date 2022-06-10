陳俊聖：PC下半年不如去年 對宏碁有信心會加碼買股

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（中央社記者吳家豪台北10日電）電腦品牌廠宏碁今天召開股東常會，通過配發現金股利每股新台幣2.28元。董事長陳俊聖說，無法預測下半年PC市場有哪些不確定因素，目前看來雖不會比去年好，但也不會較2019年差，他對宏碁仍有信心，承諾會繼續加碼買股票。

股東提問其他個人電腦（PC）公司大多都進入股價百元俱樂部，宏碁股價卻在30元左右起起伏伏；陳俊聖表示，他和所有人一樣都關心股價，但他不是股市分析師，各家公司的股價由市場決定。

陳俊聖強調，宏碁會把本業的PC、顯示器事業顧好，同時尋找新的生意機會，讓新事業可以透過公開發行方式獨立運作。在業外部分，宏碁會非常有紀律的做匯率避險，確保不會意外產生大量損失。他自認對宏碁相當有信心，也承諾會繼續加碼購買宏碁股票。

陳俊聖去年透過旗下木實投資、木真投資公司7度買進宏碁股票，全年累計加碼1536張；今年1月再買進100張。截至今年4月為止，陳俊聖個人累計持有宏碁股票2633張，旗下木真投資持有3564張，木實投資持有1926張。

展望下半年PC市場，陳俊聖坦言，目前無法預測下半年有哪些不確定因素，但是「大概不會比去年好」，也不會比COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發生前的2019年更差，除非有新的因素出現。

股東提問營運布局和新事業進展，陳俊聖回應，宏碁在160多國有營運據點，持續檢討哪些國家應該擴充、哪些國家應該增加代理商。新事業都從本業延展出來，即使賣飲料也沒做西米露，而是做電競能量飲，屬於電競事業的延伸。

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他也提到，景氣不好時，當然挑戰比較大，由於景氣變化無法控制，宏碁打造多引擎事業體，涵蓋PC、周邊事業、軟體、代理等，盡可能平衡不同生意在不同景氣下的表現。如果只有單一事業體，會跟著景氣起伏；建立多引擎事業體能讓股東更有保障及緩衝，不會因為景氣變化受到太大衝擊。

宏碁去年以15.1%的年增率，達到合併營收新台幣3190.1億元；營業淨利約141.6億元，年增58.49%；稅後淨利約109億元，每股盈餘3.63元。（編輯：楊蘭軒）1110610