力甩疫情干擾 王品、乾杯5月營收逆勢揚

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（中央社記者江明晏台北10日電）今年本土疫情在5月飆升，餐飲業營運熄火，但受惠母親節檔期、外送外帶挹注，加上去年同期也因疫情基期偏低，王品台灣事業群5月營收逆勢年增13.51%，乾杯營收則年增2%。

本土疫情持續延燒，全台確診人數5月飆升，導致民眾外出用餐意願降低，波及餐飲業5月營收表現，但業界預期，全台疫情可望6月逐步降溫，餐飲業盼迎接疫後新的消費需求。

王品集團公布5月自結營收，兩岸合併營收新台幣11.3億元，受台灣、大陸疫情同步升溫影響，年減14.68%。台灣事業群營收8億元，年增13.51%，主因去年同期全台餐飲禁內用、比較基期低所致；大陸事業群營收3.3億元，因上海持續封城、北京禁止餐廳內用，衝擊營收年減46.81%。

王品指出，台灣事業群5月雖受疫情干擾，營運表現相對有撐，母親節檔期仍有7成來客，同步推出外帶套餐順應消費者需求，守住營收基本盤。

面臨疫情考驗，王品集團資優生「肉次方」則繳出漂亮成績單，台北西門、台中文心崇德店連續6個月破千萬營收；王品集團分析，因「肉次方」客群偏年輕，在打完3劑疫苗後傾向如常生活，相較家庭客為主的品牌，營業未受太大影響，人流、業績均和4月持平。

南、北鍋物新店也為王品集團挹注5月營收，「青花驕」進駐高雄漢神巨蛋商圈、「尬鍋」搶進年輕人聚集的中山商圈；展望後市，為搶攻高端客商機，「夏慕尼」6月初插旗台北大直一級戰區，而看好品牌發展潛力，「肉次方」7月將到台南拓點，完成北、中、南3店布局。

王品集團表示，觀察6月至今營業表現，台灣業績已回復8成5、大陸回復8成。

興櫃餐飲公司乾杯5月自結合併營收2.05億元，較去年同期2.01億元，逆勢成長2.04%，累計1月至5月自結合併營收13.36億元，較去年同期12.59億元，年增6.06%。去年同期全台三級防疫警戒禁內用，比較基數較低，加上展店效益挹注，年增轉正成長。

乾杯指出，5月兩岸仍受疫情影響，台灣來客數減少5成，加劇影響營收表現；中國大陸事業受到上海封城、北京宣布暫停內用影響，但深圳地區店鋪營收持續回溫，相較4月成長37%，帶動中國大陸事業5月營收月增10%，減緩營收衝擊，整體營收相較4月月減8.93%

乾杯5月雖逢母親節餐飲大檔，但因疫情影響，民眾多採取外帶外送、或透過電商管道採購生鮮食品居家用餐，旗下全品牌均提供外送服務與外帶優惠爭取業績，帶動外賣營收較上月提升6成。

展望後市，乾杯看好，上海漸進解封，中國大陸事業陸續恢復營運，加上深圳餐飲市場持續回穩，營收有望逐步回溫；台灣事業持續拓展版圖，「老乾杯」將於6月首度插旗嘉義。

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瓦城泰統公布5月合併營收新台幣2.61億元，較去年同期下降13.75%，但截至5月底為止，除「瓦城商城」業績較4月成長外，集團旗下品牌外帶、外送整體訂單亦較4月成長，有效降低疫情對業績衝擊。

瓦城指出，下半年疫情回穩後，年度雙位數展店目標仍維持不變。瓦城泰統集團將於7月開出全台第15間「時時香」，新店址選擇落腳高雄商圈，「瓦城」中壢SOGO店於6月改裝完成重新開幕。（編輯：林興盟）1110610