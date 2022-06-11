劉揚偉：鴻海規劃加薪 絕對是業界Top程度

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（中央社記者賴言曦台北11日電）鴻海董事長劉揚偉今天出席國立陽明交通大學畢業典禮，他在受訪時表示，鴻海已有加薪規劃，目前正與國際人力公司進行調研，幅度會視研究報告決定，但絕對會讓鴻海的薪水站在業界「Top」程度。

劉揚偉表示，其實鴻海薪水並不低，但跟業界差距幅度還需要進一步了解，而且鴻海員工的專業領域很廣，有軟體、半導體、IC設計、系統組裝等方面的人才，過去鴻海將各專業人才的薪水「放一鍋粥比較」，但這樣其實不太合理，未來會依專業予以調整。

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除了加薪規劃，劉揚偉表示，鴻海也持續進行員工教育訓練，例如少數員工已透過企業內部福利，取得出國進修機會，鴻海未來也會將福利制度化，讓員工擁有國際視野及科技素養；另外，鴻海也規劃把台灣打造成國際人才訓練中心。

劉揚偉指出，「台灣是科技立國」，最有優勢的就是科技產業，培養專業人才不只是企業的責任，也希望政府能重視科技人才教育，協助培養科技人才，讓台灣科技業人才源源不絕，使台灣維持領先優勢。（編輯：郭無患）1110611