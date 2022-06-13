紡拓會組團赴美參展行銷 吸引1.48億商機

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（中央社記者賴言曦台北13日電）紡拓會組團參加在美國丹佛舉辦的2022年美國Outdoor Retailer夏季戶外活動用品展，展品聚焦登山、跑步、運動時尚等市場；展覽期間，前往造訪台灣館的業者約800人次，預估商機約500萬美元（約新台幣1.48億元）。

據紡拓會新聞稿，2022年美國Outdoor Retailer夏季戶外活動用品展已於6月11日閉幕，本次台灣館共徵集遠東新、三芳、富泰、五綸、東紡、東聯、湯姆隆、鳳凰、澳美、福鈺、集創立等廠商參展，聚焦登山、野營、釣魚、跑步、瑜珈、自行車、休閒生活、運動時尚等市場，展出各式符合永續環保，並結合高科技創新的布副料。

紡拓會表示，為提升台灣展團參展效應，紡拓會執行的「紡織品整合行銷與商機開發計畫」在展場中設立台灣館精選紡織品聯合推廣專區，將台灣紡織業者的百餘項產品分為Outdoor（戶外）、Sports& Fitness（運動與健身） 、Athleisure（運動休閒）及Equipment（設備）等4大主題展出，吸引國際品牌如Nike、Lululemon、Black Diamond、Cutter & Buck、Eddie Bauer、J Crew及Newell集團等買主到場參觀。

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紡拓會說明，Outdoor Retailer展是美國最大的戶外用品展，這次共有670家廠商參展，涵括全球重要的戶外運動用品零售商、經銷商、品牌及供應商，這次展期為期3天，共吸引近3萬人次入場參觀，是台灣紡織業者開拓美國戶外市場的重要平台。

紡拓會表示，紡拓會將繼續組團參加明年1月10日至12日舉辦的Outdoor Retailer Snow Show（冬季戶外活動用品展），業者可洽紡拓會市場開發處專員詢問報名相關資訊。（編輯：林興盟）1110613