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國有不動產租金減收延長至年底 19.8萬承租戶受惠

2022/6/13 19:22
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（中央社記者張璦台北13日電）國有非公用不動產租金減收2成紓困措施，考量疫情延燒，延長至12月底；國有財產署今天表示，受益承租人約19.8萬戶，半年減租金額約新台幣3.16億元，由各分署主動辦理扣減，承租人無需提出申請。

財政部國有財產署今天召開例行記者會指出，因應COVID-19影響，為減輕民眾負擔，財政部先前報奉行政院核定出租國有非公用不動產，109年至今年6月應繳租金減收2成，受益承租人約19萬3000多戶，減租金額累計約15.39億元。

同時，各機關經管國有公用不動產，依國有財產法等規定，財政部也核定109年至今年6月應收對價可由管理機關視個案情形，予以減收或緩收；依規定出租案件，累計已減租約2.55萬戶，減租金額約14.2億元。

考量本土疫情持續影響民生經濟，財政部今年4月29日報奉行政院，6月6日核定延長國有非公用不動產租金減收2成措施至今年12月31日。基於衡平性考量，財政部6月8日核定國有公用不動產紓困措施也延長至12月底，減輕民眾及企業負擔。

國產署表示，國有非公用不動產租金減收措施由國產署各分署主動辦理扣減，承租人無需提出申請；措施延長後，受益承租人約達19萬8000多戶，半年減租金額約3.16億元。

國產署指出，至於委託經營及設定地上權業務部分，也報奉財政部同意減收經營權利金及地租2成。（編輯：黃國倫）1110613

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