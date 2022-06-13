台壽：IFRS 17如保險業照妖鏡 三高問題須及時轉型

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（中央社記者張璦台北13日電）台灣預計在2026年接軌保險業新會計準則IFRS 17；台灣人壽總經理莊中慶今天表示，台灣保險業過去30年在成長上偏離本業，且有「三高」問題，IFRS 17宛如照妖鏡，業者須把握時間在銷售、資產配置、投資決策上進行轉型。

他說，台灣人壽已提早著手資產負債調整，以當前結構和獲利情形來看，到2026年還不需要增資。

資誠聯合會計師事務所今天舉辦線上記者會，發布「2022台灣金融業企業領袖深度訪談專刊」，莊中慶、悠遊卡公司董事長陳亭如和元大投信董事長劉宗聖，出席「台灣金融永續之路–探討金融業發展前景及趨勢」專題座談。

資誠指出，國際上，IFRS 17保險合約將於2023年生效，台灣預計於2026年正式適用。在IFRS 17下，保險業者需遵循一套全新且複雜的衡量模式，來取代現行保險負債（準備金）的計算方式。

新的衡量方式使保險合約的利潤結構更為清晰呈現，但公司需要蒐集並盤點大量不同顆粒度的資料，來產出所需要的數據，是業者在導入新準則時面臨的主要挑戰之一。

莊中慶今天在資誠專題座談被問及保險業展望時表示，許多人說IFRS 17是「大魔王」，但在某些程度其實是一面「照妖鏡」，這歸結到過去30年來，台灣保險業在成長和發展上，並不是真正「走得非常保險本業」。

台灣保險業資產規模已突破新台幣33兆元，莊中慶指出，其中大約80%的資產是客戶購買儲蓄型商品；客戶在過去銀行低利率環境下，把保險保障功能放低，希望透過保單投資，增加資產，導致許多業者以這類商品做為成長基礎。

莊中慶說，新台幣近年利率下滑、投資報酬率不好，業者向客戶收了台幣保單，大部分是以錯配方式，投入美國進行長天期投資，換取更高報酬率，所以IFRS 17宛如「健康檢查標準」，每家公司回頭檢視數據時，「多少會有些紅字」。

莊中慶表示，台灣壽險業面臨三高，「保證利率高、台幣保單的占比較高、海外投資比較高」，這三高造成資產配置、資產負債管理上，過去累積許多錯配，比如6年期儲蓄險投資美國30年期公債，IFRS 17之下，原先的錯配要從淨值或準備金調整回來，監管機關多給3年的時間接軌，但錯配情形越嚴峻的公司，調整會越辛苦。

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他說，業者需開始調整「紅字」，要不就是得增資「打營養針」，沒有金控母公司的保險業者會更為辛苦；台灣人壽已提早進行資產負債調整，經內部計算，以當前結構和獲利情形來看，到2026年還不需要向母公司中信金控伸手要錢增資。

莊中慶指出，接下來，保險業在銷售、資產配置、投資決策都要轉型，接軌IFRS 17，才有機會將健康財務情況體現出來。（編輯：張均懋）1110613