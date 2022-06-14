三陽投資亞福30億建鋁電池2代廠 估2025年量產

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（中央社記者吳家豪台北14日電）機車大廠三陽今天宣布，繼入主上市公司台灣農林布局碳權後，近期再投資新台幣30億元於亞福儲能公司設置鋁電池2代廠，預計2025年量產，搶占逾千億美元的國際電池市場。

三陽透過新聞稿說明，為獲取電池關鍵技術，三陽於2019年投資亞福儲能，在南科路竹園區設立鋁電池先導工廠。今年下半年亞福將於南科高雄園區設置3公頃量產基地，預計2025年進入商轉量產，成為全球首家鋁電池量產公司。

亞福鋁電池具備快充快放、高耐候性等特性，適用於儲能、交通載具等市場。未來亞福鋁電池加入儲能市場後，可望裝設於風電及光電等再生能源案場，或參與台電輔助服務市場。

在電動交通載具運用上，三陽指出，鋁電池只需15分鐘即可充飽電，在週轉率提高下，未來車廠將不再需要耗費巨資設置大量換電站或購入備用電池。且鋁是地球第3大元素，缺料風險低且價格穩定，更無鋰電池自礦產開發、製造、運輸、使用及回收等流程中所面臨的高碳排問題。

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三陽董事長吳清源表示，與其不斷補貼電動車，台灣更應該將資源投入發展自有電池技術，掌握電動車核心關鍵，才能真正讓台灣的電動車產業走向國際舞台。未來鋁電池量產後除投入台灣市場外，也將全力衝剌外銷，搶占逾千億美元的國際電池市場。

目前亞福已完成13案以上鋁電池發明專利申請，並向全球最大安全試驗認證機構UL提出鋁電池安規認證申請，預計今年可獲認證。（編輯：楊蘭軒）1110614