保瑞60億元併購安成藥業 壯大CDMO服務規模

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（中央社記者潘智義台北14日電）保瑞藥業繼5月收購伊甸生醫竹北廠後，今天宣布以新台幣約60億元併購安成國際藥業，取得安成100%股權，積極布局營運版圖，展現成為全球重要委託開發暨製造服務（CDMO）的企圖心。

保瑞透過新聞稿表示，持續強化CDMO水平整合是集團長期策略目標之一，安成為台灣知名國際化藥業公司，具備高門檻藥品研發及製造技術，並成功商業化具高度市場利基的特殊學名藥及老藥新用的505B2新劑型藥。

保瑞說，併購安成除有助「委託開發暨製造服務」的營運布局，安成所聚焦開發特殊學名藥產品，未來也成為旗下子事業發展成為全球化的藥品研發與銷售公司最強勁動能。

保瑞強調，以財務面來看，此次併購案取得安成的土地、廠房、藥證、通路、優秀團隊及營運資金；此外，安成今年營收高峰期在第1季，單季營收高達22億元，後續年度3季的穩定獲利，將可挹注可觀的營收貢獻。

保瑞說明，此次併購案不僅加乘雙邊既有優勢，迅速壯大旗下CDMO與經銷代理兩大營運事業，也將大幅助益產品發展、量產能力與國際客戶拓展。

保瑞表示，全球CDMO市場仍有高度成長空間，其中，小分子藥物即占91%市場，因此除了同步發展大分子領域，水平整合拓展小分子量能也是發展主力。

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另外，安成為國際性的全方位學名藥廠，專注北美、台灣、歐洲、中國市場，熟悉美國市場的醫藥法規、市場競爭與技術分析，研發量能充沛，不僅可強化保瑞的CDMO研發實力，安成也具備保瑞所缺乏的眼藥水CDMO、雷射穿孔的控釋劑型，可進一步完整保瑞既有的劑型生產線。

保瑞說明，安成已將旗下景德眼藥水製造廠國際化，並已申請美國食品藥物管理局（FDA）查廠，預計第4季查廠通過後，也將成為台灣首座符合美國FDA規格的處方用藥眼藥水製造廠；此外，安成具備高困難學名藥技術的雷射穿孔控釋劑型，目前已有產品上市，將拓展保瑞既有製造實力與完整劑型生產線，布局成為全方位的CDMO廠。（編輯：張良知）1110614