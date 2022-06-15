怡利電訂單能見度逾1年 全球三地持續擴產

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（中央社記者鍾榮峰台北15日電）怡利電子今天上午在彰化舉行股東常會，承認去年營業報告書及財務報表、以及盈虧撥補案，怡利電訂單能見度長達1年以上，持續在中國大陸江蘇廠、泰國廠與台灣廠三地擴充產能。

怡利電董事長陳錫勳表示，抬頭顯示器（HUD）已成為營收主力並快速成長，車用娛樂資訊系統（IVI）相關接單也逐漸增加，目前車廠原廠（OE）占怡利電營業額接近100%，去年幾乎是零呆帳、零呆料，今年訂單能見度長達1年以上。

展望今年產品布局，陳錫勳指出，持續推展3D擴增實境抬頭顯示器（3D AR HUD）、虛擬行車助理（VPA）、無介質漂浮顯示幕、數位後視鏡HUD等接案，積極爭取3D AR HUD車廠開發專案，優化所有抬頭顯示器產品成本結構。

展望今年產能，陳錫勳表示，持續在中國大陸江蘇廠、泰國廠與台灣廠三地擴充產能。

怡利電去年合併營收24.75億元，年增52%，去年稅後獲利9652萬元，較前年由虧轉盈，去年每股稅後純益（EPS）達0.81元，優於前年每股虧0.69元。（編輯：楊凱翔）1110615