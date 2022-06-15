賴清德：續推3大振興措施 強化中小企業創新轉型

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鄭鴻達台北15日電）副總統賴清德今天指出，政府已針對因疫情衝擊的內需產業，再度推出助產業，護勞工、減負擔、穩金流等3大振興措施，並將持續強化中小企業創新轉型，為台灣經濟發展再創榮景。

賴副總統今天下午以錄影的方式，為全國中小企業總會「第15屆第1次會員大會暨第14屆國家磐石關懷獎章贈獎典禮」致詞，並祝賀國家磐石關懷獎章得獎者。

賴副總統指出，COVID-19疫情對全球衝擊既深且廣，不僅加速、加大全球產業供應鏈重組，改變世界經濟板塊結構，也改變人類生活和消費型態，這一切都在考驗台灣政府、企業與人民的適應能力。

賴副總統表示，根據美國傳統基金會發布的2022經濟自由度指數，台灣在184個經濟體中排名第6名，創下歷年最佳成績，這代表政府與民間多年來共同推動經濟自由化改革努力，已經獲得國際社會肯定。

此外，賴副總統也指出，台灣今年5月出口達420.8億美元，連續23個月正成長；國民平均所得也從2020年的2.8萬美元，提升為2021年的3.3萬美元。所有這些成績，都是大家共同努力的成果。

面對新一波疫情挑戰，賴副總統說明，政府已經針對因疫情衝擊的內需產業，再度推出3大振興措施，包括助產業，護勞工、減負擔、穩金流。

賴副總統也提及，政府將全力推動數位轉型，包括行政院設立數位發展部，加速推動數位發展，也將努力建構更完善的數位經濟發展環境，培育更多科技護國群山，讓台灣站穩全球科技產業供應鏈的重要戰略位置。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

對於2050淨零轉型目標，賴副總統表示，政府將推動能源、產業、生活、社會等4大轉型，加速淨零排放發展進程，期盼中小企業總會協助引導中小企業共同響應，透過公私協力，一起邁向2050淨零排放目標大步前進。

賴副總統最後表示，未來雖然充滿挑戰，但政府一定會繼續當企業強而有力的後盾，尤其超過155萬家中小企業，是穩定台灣經濟的重要支柱，政府將持續強化中小企業創新轉型，讓中小企業成長茁壯，為台灣經濟發展再創榮景。（編輯：潘羿菁）1110615