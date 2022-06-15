欣興：載板產能滿到2025年 但ABF供需缺口縮小

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欣興董事長曾子章表示，遠距商機雖趨緩，但載板應用範圍廣，網通、HPC等部分還是火熱，2025年前產能幾乎100%被預訂。（中央社檔案照片）

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（中央社記者江明晏台北15日電）欣興董事長曾子章表示，遠距商機雖趨緩，但載板應用範圍廣，網通、HPC等部分還是火熱，2025年前產能幾乎100%被預訂，他坦言ABF供需缺口有稍微縮小，但成熟製程的高階產品預估到2026年還是不會太壞。

欣興今天股價重挫至幾乎跌停，終場收在183元，跌幅9.18%。

欣興今天舉行股東會，通過配息3.4元，董事長曾子章提到，未來3至4年仍有和客戶計畫合作與新廠投資，「配息稍微委屈股東」，但公司希望在基礎下讓中期有更好成長獲利。

針對載板市況，曾子章今天在股東會後受訪表示，疫情慢慢趨緩，原本遠距上班上課的趨勢改變，消費性產品，例如PC、NB需求的確有些波動，但載板產品應用別較廣，包括網通、HPC等部分還是很火熱，未來1到2年，客戶對於量、交期都沒有很大的調整，看起來還是很不錯，但是會密切觀察市場變動。

他說明，按照董事會拍板的擴產計畫，估計欣興2025年底才會達到擴廠尾聲，而2025年前開出的產能幾乎都是100%被預訂，且還很多人排隊。

但他坦言，ABF缺口比原來小一些，ABF成熟製程的中、低階產品，2024年底比較有挑戰，高階的預估到2026年還是不會太壞，高階能進入的廠商不多，難度也是持續提升。

BT方面，他說，欣興產品屬於利基型，這幾年資源集中，CSP BT方面以高階記憶體為主，高階網通、5G相關的基地台等，所以看到的影響不大，供需很健康。

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隨著半導體在地化趨勢，開始往日本美國布局，曾子章表示，地緣政治議題幾乎是每個公司都有在討論，欣興還沒有定案，共識是台灣、大陸是生產基地，3年內一些新的先進產品還是要分散出去布局，包括在歐洲、美國等等，都有在考慮，也有很多因素要考慮。

而載板未來是否會繼續價格上漲？曾子章說，欣興也不希望價格每年調漲，因為若遇到市況反轉，客戶會有不好印象，今年有踩煞車，在價格上維持一定水準即可。（編輯：楊凱翔）1110615