台糖股東常會完成董事選舉 通過配發股息0.7元

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（中央社記者曾智怡台北15日電）台糖公司今天舉行股東常會，去年營業利益達新台幣13.55億元，較法定預算高出6.48億元，達成預算目標；會中通過110年度決算盈餘分配，每股配息0.7元，並完成第35屆董事選舉。

台糖透新聞稿表示，去年堪稱台糖循環經濟及新農業的豐收年，繼109年啟用「東海豐農業循環園區」，建立養豬業典範後，「台糖生技材料廠」及「台糖沙崙智慧綠能循環住宅園區」也於去年正式完工營運。

台糖指出，上述指標性循環場域以友善環境為思維，不僅落實政策、翻轉產業，同時增添公司營運動能，推升營收成長。台糖正加緊腳步推動13座農業循環豬場改建工程，也持續籌建優質住宅、拓展再生能源、擴大有機農業，深耕綠色健康市場，強化品牌價值與競爭力。

台糖表示，去年持續配合政府防疫及紓困振興措施，穩定供應酒精、酒精擦等防疫商品，並凍漲價格、守護民眾健康；實施租金緩繳及優惠減免；整合旗下營業據點，響應政府振興五倍券加碼活動；更率市場之先成立「平價專區」，提供物美價廉、多樣齊全的民生商品，並二度延長至今年6月底。

台糖強調，過去一年公司專注經營、精進治理，也善盡企業責任，致力達成經濟、社會及環境共存共榮目標。

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台糖表示，今年股東紀念品為「台糖有機米禮盒」，含白米及糙米各1包，每包900公克，經MOA有機驗證嚴格把關，採友善耕作，不使用化肥、農藥及除草劑。股東開會通知書印發「股東限定優惠券」，含台糖豬腳及里肌豬排第2件5折、台糖加油站優惠券，享現金加汽油每公升折1.3元等。

台糖第35屆董事名單為陳昭義、王國禧、陳駿季、蘇茂祥、張明芳、李繁儀、方盆、鄞鳳蘭、黃水銘、黃碧玉、駱文霖、安群投資股份有限公司、吳琮璠、李孫榮、林元祥。（編輯：翟思嘉）1110615