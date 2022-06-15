中華徵信所ESG供應鏈平台 估1.5萬中小企業加入

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（中央社記者張璦台北15日電）為協助中小企業解決綠色轉型面臨的困境，中華徵信所與多個工商團體合作，盼建立更完善的永續指標與永續金融生態圈，預期未來將有1萬5000家中小企業加入「Mr.ESG永續供應鏈平台」，引發連鎖效益。

CRIF中華徵信所今天舉辦記者會，宣布攜手優樂地永續、台灣微軟和多個工商團體，運用「Mr.ESG永續供應鏈平台」，共創永續生態圈，助攻金融業者、中小企業加速轉型成具有永續競爭力的企業，解決企業投資、進出口、供應鏈、永續金融4大面向的痛點。

中華徵信所總經理郭曉薇表示，約99%的台灣企業為中小企業，近年永續議題持續備受關注，但據調查，7成中小企業仍不知如何著手進行碳盤查，且市面上對於ESG（環境保護、社會責任、公司治理）指標，常以上市櫃公司作為標準，與中小企業的需求不符，不利推動永續轉型。

郭曉薇說，去年攜手優樂地永續推出「Mr.ESG永續供應鏈平台」，協助台灣產業接軌國際供應鏈，今年更與多個單位合作，期望建立更完善的中小企業永續指標與永續金融生態圈。

優樂地永續董事長朱竹元指出，淨零碳排浪潮來襲，中小企業面臨永續轉型、ESG資訊揭露要求下，沒有專業、沒有人才、沒有管理工具等「三沒有」的困境。

他建議，中小企業更該採行策略性的永續轉型規劃，透過永續發展6步驟，即進行ESG自我檢視、設定ESG目標、建立內部共識、進行永續議題培力、設置管理與激勵機制，逐步轉型成具永續競爭力的企業。

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中華徵信所指出，「Mr.ESG永續供應鏈平台」結合自身徵信數據資料庫的優勢，在信用評分基礎上加入ESG績效，並提供接軌國際GRI準則的ESG自評表，同時可快速產生ESG永續報告，讓企業自我檢視ESG績效。

中華徵信所表示，這次與台北市進出口同業公會、社團法人中華採購與供應管理協會、財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會、嘉威聯合會計師事務所，簽署合作備忘錄，預期將有1萬5000家中小企業加入「Mr.ESG永續供應鏈平台」，將引發連鎖效益，協助中小企業更有效率推動ESG轉型。（編輯：蘇志宗）1110615