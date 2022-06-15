壽險業前5月投資型保單初年度保費收入年減近3成

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（中央社記者謝方娪台北15日電）壽險公會統計，今年前5月壽險業總保費收入、初年度保費收入及續年度保費收入呈現「三衰」，且皆有雙位數減幅；其中，受到資本市場回檔影響，投資型保單初年度保費收入年減近3成。

壽險公會今天公布壽險業績最新概況，今年前5月壽險業總保費收入（含負債項下收入）新台幣1兆364億元，年減18%，其中初年度保費收入4004億元，年減12.2%，續年度保費收入6359億元，年減21.3%。

以傳統型及投資型保單來說，今年前5月壽險業投資型保單初年度保費收入達1913億元，年減26.1%，傳統型保單初年度保費收入達2091億元，年增6.1%。

壽險公會分析，因線上數位交易管道推廣，加上美國升息帶動美元利變壽險買氣增溫，今年前5月傳統型保單初年度保費收入年增6.1%。

投資型保單買氣受到資本市場波動回檔及新台幣貶勢衝擊，保戶投資態度轉趨保守，加上為平衡商品結構，部分壽險公司將銷售策略改以傳統型保單為主，也是投資型保單銷量比去年同期減少的原因。

若從險別觀察，僅傳統型壽險前5月初年度保費收入相比去年同期成長，投資型壽險、傷害險、健康險、年金險初年度保費收入相比去年同期都呈現衰退。（編輯：張均懋）1110615